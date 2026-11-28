Сегодня, 28 ноября, в областной столице продолжаются работы по уборке снега и обработке дорог и тротуаров противогололёдными материалами. Об этом сообщает горадминистрация.

Для расчистки улиц задействуют 53 единицы техники. В их числе 22 комбинированные дорожные машины, один грейдер и один фронтальный погрузчик. Также продолжается вывоз снега. В ночь на 28 ноября работы проводились на проспекте Ленина, Чулковском мосту и улице Союзной. Днём вывоз снега продолжится с Чулковского моста, а предстоящей ночью спецбригады будут работать на проспекте Ленина и улице Советской.

«За сутки с городских улиц вывезли 1300 кубометров снега. На обработку дорог и тротуаров израсходовали около 660 тонн противогололёдных материалов», - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Туле 29 ноября прогнозируют облачную погоду и небольшой снег.