В Киреевске 30 ноября запланировано временное отключение электроснабжения. Ограничения затронут жителей нескольких улиц города, сообщает районная администрация.

Как сообщили в службах района, отключение продлится около двух часов в промежутке с 09.00 до 16.30. Без электричества временно останутся следующие адреса: ул. Садовая, пер. Садовый; ул. Зелёная, ул. Токарева, район церкви; ул. Малая Садовая, ул. Полевая, ул. Весенняя, ул. Садовая, ул. Пионерская, ул. Маяковского, ул. Герцена; ул. Некрасова, ул. Грибоедова, пер. Слободской, ул. Слободская, ул. Дальняя, ул. Южная, пер. Южный.

«Причина отключения — плановые работы по демонтажу», - сказали в пресс-службе.

Напомним, услуги ЖКХ дорожают, опережая инфляцию.