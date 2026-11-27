22 ярмарки вакансий для жителей с инвалидностью пройдут в кадровых центрах с 27 ноября по 4 декабря, сообщает министерство труда Тульской области.
Будут представители сельского хозяйства, торговли, сельскохозяйственной, легкой и пищевой промышленности, муниципальной службы и др. Среди вакансий: инженер, токарь, учитель, пекарь, контролер качества, швея, охранник, машинист и др.
Где и когда пройдут ярмарки?
27 ноября
- 10:00 — Плавск, ул. Орлова, 2А, стр. 18;
30 ноября
- 9:30 — Тепло-Огарёво, р. п. Тёплое, ул. Советская, 6А;
- 10:00 — Чернь, ул. К. Маркса, 27;
- 11:00 — Узловая, ул. Гагарина, 16А;
- 15:00 — Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, 27.
1 декабря
- 10:00 — Дубна, ул. Красноармейская, 1;
- 10:00 — Одоев, ул. Л. Толстого, 1;
- 10:00 — Ясногорск, ул. Пролетарская, 10;
- 10:00 — Ефремов, ул. Короткова, 22.
2 декабря
- 11:00 — Новомосковск, ул. Садовского, 16А;
- 11:00 — Венёв, м-н «Южный», 69;
- 11:00 — Белёв, ул. Рабочая, 18;
- 11:00 — Щёкино, ул. Советская, 36.
3 декабря
- 10:00 — Каменка, с. Архангельское, ул. Октябрьская, 6А;
- 10:00 — Заокск, р. п. Заокский/ул. Поленова, 17;
- 11:00 — Алексин, ул. 50 лет Красной Армии, 9;
- 11:00 — Киреевск, ул. Чехова, 6Б;
- 11:00 — Кимовск, ул. Толстого, 38А;
- 11:00 — Суворов, ул. Пушкина, 29;
- 14:00 — Тула, ул. Демонстрации, 34.
4 декабря
- 11:00 — Куркино, ул. Октябрьская, 141;
- 11:00 — Арсеньево, ул. Бандикова, 75А.