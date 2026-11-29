В этот день 85 лет назад, как потом написали советские газеты, части т. Белова П.А. и танкисты т. Гетмана А.Л. перешли в решительную атаку. Противник выбит из нескольких населённых пунктов.

В помощь своим частям немцы бросили отдельный разведывательный отряд и авиацию. Немецкие бомбардировщики 17 раз атаковали части нашей гвардейской кавалерийской дивизии, но не сумели остановить наступление кавалеристов. Нашими частями освобождено 14 населённых пунктов.

Сам генерал-майор Павел Белов об этом дне в своём походном дневнике написал так:

«Я считаю момент наиболее удачным для контрудара, пока Гудериан не подтянул свои резервы. Поэтому решаю начать наступление, не ожидая танков, тем более мне доносят, что танки встретили значительную трудность при переправе через маленькую речку якобы с крутыми берегами у Зарайска (р. Осетр).

Тов. Захаркин (командарм-49 — прим tula.aif.ru) обещает помочь мне с моего правого фланга силами 112 тд, но эта дивизия настолько слаба, что в состоянии только обороняться, что она и делает довольно успешно. Наступление началось истекшей ночью, но имеет очень незначительный успех».

К событиям тех дней относится высказывание председателя Государственного комитета обороны СССР Иосифа Сталина: «Вопрос сейчас в том, кто окажется быстрее, конница [Белова] или танки [Гудериана], и кто окажется сильнее...»