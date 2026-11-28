28 ноября 1941 г. 1-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерала Павла Белова совместно с танкистами полковника Андрея Гетмана и бригадой полковника Ивана Кириченко перешёл в наступление, результатом которого стало полуокружение пехотного полка и 60 танков противника в районе Пятницы, Стародуба, Рудново и Булгакова.

Настоящий подвиг совершил сводный танковый отряд: бойцы ворвались в тыл противника, перерезали стратегическую дорогу и заперли немецкий гарнизон в Пятницком узле сопротивления. А мощную огневую поддержку нашим бойцам обеспечили расчеты «Катюш», накрыв скопление вражеской техники точным залпом.

Немецкие войска начали постепенный отход и в дальнейшем стали откатываться по направлению к Венёву.

Одновременно с развитием боёв к северу от Венёва немецкое командование предприняло попытку окружить Тулу с севера путём обхода города с северо-запада частями 43-го армейского корпуса и с северо-востока частями 24-го танкового корпуса. С 28 ноября немецкие части, двигавшиеся в направлении Каширы и захватившие к этому времени пос. Мордвес, развернулись в западном направлении с целью охвата Тулы с севера. В этот же день противник возобновил атаки на суходольском направлении северо-западнее Тулы стремясь обойти город с севера и замкнуть кольцо окружения.