В этот день 85 лет назад немецко-фашистские войска развивали наступление к востоку от Тулы. Итогом стал захват Узловой и Михайловки (ныне — Кимовск). Секретарь Тульского обкома ВКП(б), председатель городского комитета обороны Василий Жаворонков потом так описывал события дня, обозначив серьезный конфликт с командованием 50-й армии:

«В ночь на 21-е ноября Городской комитет обороны дал в ГКО лично Сталину телеграмму:

„Командование 50-й армии не обеспечивает руководства разгромом немецко-фашистских людоедов на подступах к Москве и при обороне Тулы. Поведение военного командования может быть характеризовано как трусливое, по меньшей мере. Просим ГКО, Вас, товарищ Сталин, укрепить военное руководство 50-й армии“.

Жаворонков, Чмутов, Суходольский».

(Мельникова в то время в городе не было, поэтому его подпись под телеграммой отсутствует. — В.Ж.).

Во второй половине Жаворонкову позвонил член ГКО Георгий Маленков и сообщил: «Ваша телеграмма товарищем Сталиным рассмотрена, просьба Ваша удовлетворена, к Вам завтра приедет новый товарищ, фамилию не сообщаю по понятным причинам».

Создан Венёвский боевой участок, начальником которого был назначен командир 413-й стрелковой дивизии генерал-майор Алексей Терешков. В состав участка вошли 413-я, 299-я и 173-я стрелковые, 31-я кавалерийская, 108-я танковая дивизии, 11-я танковая бригада и 125-й танковый батальон.

21 ноября 1941 года 180 полк 11-й дивизии войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности (в составе 69-й бригады войск НКВД) прикрывал отход из Сталиногорска 108-й танковой дивизии и 336-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.