В этот день 85 лет назад враг продолжал атаковать позиции защитников Болохова. Прорываясь из окружения, танкисты 32 бригады вместе с пехотой контратаковали противника.

Завязался напряжённый бой. Кольцо врага было прорвано, большая группа бойцов и командиров вырвалась из окружения. В этом бою советские воины уничтожили девять танков и более роты пехоты врага. Но к вечеру под натиском превосходящих сил противника наши войска были вынуждены оставить Болохово. В этот же день войска 2-й немецкой танковой армии заняли посёлок Епифань.

Контратаки 50-й армии на её левом фланге не достигли цели. Враг ещё превосходил наши войска по численности и в боевой технике. Однако наступление гитлеровцев было сорвано. Командующий 2-й танковой армией запросил своё начальство о разрешении перейти к обороне. Такого разрешения не последовало, но задача наступления на г. Горький была изменена. Армии приказывалось выйти на линию Михайлов — Зарайск.

В течение всего дня войска 2-й танковой армии прилагали усилия прорваться в сторону Венёва. Насколько ожесточённы были атаки врага, можно судить по тому, что только одна 413-я стрелковая дивизия уничтожила за три дня боевых действий до 2500 вражеских солдат и офицеров, сожгла и подбила 15 танков.

К 20 ноября 1941 года большинство оборудования предприятий Узловой было демонтировано и отправлено в восточные районы страны. Последней группе рабочих, выполнивших специальное задание, пришлось отходить, когда станции Узловая и Маклец уже были заняты фашистскими войсками.

Тульский городской комитет обороны обязал горком, райкомы ВКП(б) и райисполкомы в двухдневный срок учесть наличие саней и лыж у населения и на предприятиях и передать их Красной армии.