В Тульской области 13 молодых участковых полиции стали участниками региональной программы «Земский участковый» и получили единовременные выплаты в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает глава региона Дмитрий Миляев.

Программа стартовала 1 февраля 2026 года и направлена на обеспечение кадрами подразделений полиции в небольших населённых пунктах региона. Получить выплату могут участковые полицейские в возрасте до 35 лет, которые поступают на службу в сельские населённые пункты с численностью населения до 5 тысяч человек. При этом обязательным условием является продолжение службы в Тульской области не менее пяти лет, из которых как минимум три года необходимо отработать непосредственно в должности участкового.

«До конца 2026 года планируется привлечь к программе ещё не менее шести молодых сотрудников полиции, которые также получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей», - прокомментировал Миляев.

Напомним, тульская полиция каждый месяц ловит производителей поддельного алкоголя.