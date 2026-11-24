Прокуратура Тепло-Огарёвского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что 44-летний местный житель, имеющий водительское удостоверение на управление легковыми и грузовыми автомобилями, страдает эпилепсией — неврологическим заболеванием, при котором управление транспортными средствами любой категории противопоказано.

Прокуратура направила в суд иск о прекращении действия права управления транспортными средствами, его удовлетворили.