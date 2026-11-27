Узловский суд признал незаконным приказ «Хавейл» о приостановлении ежемесячных выплат и взыскал в пользу сотрудницы более 170 тыс. руб., сообщает пресс-служба судов и УСД Тульской области.

Истец работает на заводе с августа 2021 года. По трудовому договору, зарплата сотрудницы складывается из оклада, иных доплат и надбавок компенсационного характера, в частности, ежемесячного вознаграждения за непрерывный стаж работы.

С ноября 2025 года ежемесячное вознаграждение женщине не выплачивается. В январе 2026 года женщина пыталась узнать причины у работодателя, но ответа не получила. Тогда в марте этого года она обратилась с жалобой в трудовую инспекцию. В мае пришёл ответ. Оказывается в прошлом октябре на заводе издан приказ, согласно которому лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, выплаты за стаж работы больше не получают.

Узловчанка пошла в суд. В числе её требований: взыскать задолженность по выплате ежемесячного вознаграждения — 79 тыс. руб., компенсации за нарушение срока выплаты и морального вреда — 200 тыс. руб., а также взыскание компенсации морального вреда за дискриминацию в сфере труда — 500 тыс. руб.

Представитель ответчика в суде просил отказать в удовлетворении иска, указав, что принятие работодателем локальных нормативных актов — это реализация его правомочий по организации труда. К тому же, по его словам, вознаграждение за непрерывный стаж — стимулирующая выплата, которые выплачиваются за фактическое выполнение работы.

26 ноября исковые требования сотрудницы удовлетворены частично. Суд взыскал в пользу истца ежемесячное вознаграждение за непрерывный стаж работы 79 тыс. руб., компенсацию за задержку выплат ежемесячного вознаграждения за непрерывный стаж работы — 12 483 руб., компенсацию морального вреда 80 тыс. руб.

Кроме того, с работодателя в доход бюджета Узловского района взыскана госпошлина 7 000 руб.

Ранее сообщалось, что в Туле работодатель задолжал бывшему главному инженеру более 179 тыс.