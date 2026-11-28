В Узловском районе суд назначил 10 суток административного ареста местному жителю, который сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Как установил суд, вечером 19 ноября 2026 года около дома № 11 на улице Первомайской в посёлке Партизан мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2106 в нетрезвом состоянии. При этом права управления транспортными средствами у него не было. 20 ноября мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении. В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«По итогам рассмотрения дела его признали виновным по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. В качестве наказания суд назначил административный арест сроком на 10 суток», - сказали в пресс-службе.

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