Узловский районный суд Тульской области вынес приговор 64-летнему жителю Донского, признанному виновным в ДТП, в котором погибла малолетняя девочка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла вечером 24 мая 2025 года на 5-м километре автодороги Донской — Богородицк. Мужчина, находившийся за рулём Volkswagen Tiguan в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda Octavia. В результате ДТП малолетняя пассажирка Skoda получила травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась в больнице.

«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил гражданину наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчину лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 8 месяцев», - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Туле водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе.