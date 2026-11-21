За прошедшие сутки в регионе произошло два пожара, по данным ГУ МЧС по Тульской области.

Пострадавших нет. Возгорания произошли в посёлке Арсеньевский, где загорелась баня на ул. Зерновая, и в Киреевске, где в расселённой двухэтажке на ул. Пролетарская горел мусор. В первом случае привлекались девять спасателей, во втором — пять.

Также тульские сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий двух ДТП в Новомосковске.

Ранее сообщалось, что у нетрезвого водителя в Тульской области изъяли «Рено Логан».