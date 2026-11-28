В Новомосковске Тульской области судебные приставы добились полного погашения задолженности по возмещению материального ущерба. Об этом сообщает региональное УФССП.

На исполнении в отделении судебных приставов города Новомосковска и Новомосковского района находилось исполнительное производство о взыскании с 22-летнего местного жителя компенсации материального ущерба в пользу страховой компании. Сумма задолженности составляла 63 тысячи рублей. Несмотря на надлежащее уведомление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение о последствиях неуплаты, молодой человек не спешил исполнять финансовые обязательства. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановления об аресте денежных средств на банковском счёте должника.

«В результате необходимые средства были списаны, распределены и перечислены взыскателю», - прокомментировали в ведомстве.

Другой житель региона оплатил 150 тыс. штрафов ГИБДД после ареста авто.