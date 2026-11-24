Судебные приставы Ефремовского и Каменского районов Тульской области добились погашения задолженности по штрафам за нарушение правил дорожного движения в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное УФССП.

Исполнительное производство было возбуждено в отношении мужчины 1976 года рождения. Несмотря на уведомления о последствиях неуплаты, должник не спешил рассчитываться с задолженностью. Судебный пристав-исполнитель ограничил мужчине выезд за пределы России, а также вынес постановление об аресте денежных средств на его банковских счетах. Однако эти меры не дали результата. В ходе дальнейшей работы пристав установил, что за должником зарегистрирован автомобиль MAZDA CX-5. На транспортное средство был составлен акт описи и ареста.

«Перспектива лишиться автомобиля заставила мужчину изменить решение: он полностью погасил задолженность в размере 150 тысяч рублей», - сказали в ведомстве.

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