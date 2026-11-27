Жителям Тульской области рано утром 27 ноября вновь напомнили, что надо делать, если в регионе объявлена ракетная опасность.

Главное — не паникуйте.

Если вы дома (или в общественном здании), то спуститесь в подвал или на нижние этажи, в частном доме — в погреб. Не пользуйтесь лифтом. При отсутствии укрытий, найдите помещение без окон. Сядьте спиной к несущей стене, не подходите к окнам.

Если вы в транспорте или на улице, выйдите из салона, найдите укрытие (здание, подземный переход, паркинг). Если поблизости такого нет, то найдите любое углубление или выступ в земле.

Ракетная опасность была объявлена в Тульской области в 5 часов утра 27 ноября и отменена через полчаса. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.