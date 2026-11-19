В Тульской области за прошедшие сутки, 18 ноября, произошло два техногенных пожара. Об этом сообщают представители ГУ МЧС региона.

Пожар произошёл в деревне Епишково городского округа Алексин. Огонь охватил 30 квадратных метров частного жилого дома. На месте работали 19 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники. В результате происшествия погибла 31-летняя женщина. Десятилетнего мальчика удалось спасти, однако он скончался в машине скорой медицинской помощи.

«Ещё один пожар произошёл на улице Железнодорожной в Туле. Там загорелись два автобуса. Возгорание ликвидировали 12 сотрудников МЧС с привлечением трёх единиц техники. Пострадавших нет», - сказали в Главном управлении.

Также появилась информация о семье двух погибших при пожаре под Алексином.