Советский районный суд Тулы частично удовлетворил иск местного жителя к туристической компании «Морской Бриз», которая не вернула деньги за отменённый отдых в Крыму. Общая сумма взыскания составила 322,5 тысячи рублей, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Как установил суд, в ноябре 2025 года мужчина забронировал дом с видом на море на территории Республики Крым на период с 25 по 31 июля 2026 года. В качестве предоплаты он перечислил компании 195 тысяч рублей. Однако 10 июля 2026 года, в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, турист обратился с просьбой отменить бронирование. Несмотря на направленную впоследствии досудебную претензию, компания деньги не вернула и на обращение не ответила.

Мужчина обратился в суд, потребовав вернуть стоимость бронирования, взыскать неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и расходы на юридические услуги. При рассмотрении дела суд пришёл к выводу, что существенное изменение обстоятельств в Республике Крым давало истцу законные основания для расторжения договора на основании статьи 451 Гражданского кодекса РФ и возврата уплаченных средств.

При этом требования о взыскании неустойки суд отклонил, поскольку установил добровольный отказ клиента от исполнения договора, а фактов некачественного оказания услуг со стороны компании выявлено не было.

«Общая сумма взыскания составила 322,5 тысячи рублей. Кроме того, с компании взыскали 6 850 рублей государственной пошлины в доход муниципального образования город Тула», - сказали в пресс-службе.

Ранее суд перенёс заседание по делу о хищении денег у 61 клиента турфирмы в Туле.