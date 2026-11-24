Центральный районный суд Тулы продолжает рассматривать уголовное дело в отношении генерального директора «Турбар», обвиняемой в мошенничестве при оказании туристических услуг. Информацию предоставили в объединённой пресс-службе судебной системы области.

Предварительно, в период с 9 ноября 2024 года по 19 июля 2025 года обвиняемая под предлогом подбора, бронирования и приобретения туристических путевок получала от клиентов деньги, однако изначально не намеревалась в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства. По версии следствия, используя служебное положение, женщина путем обмана и злоупотребления доверием похитила у 61 клиента в общей сложности 17 млн 50 тыс. 576 рублей. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 20 ноября 2026 года в ходе судебного заседания были оглашены показания трех потерпевших, а также исследованы доказательства, представленные стороной обвинения.

«Следующее судебное заседание назначено на 3 декабря 2026 года на 10:30. Оно пройдет в Центральном районном суде Тулы по адресу: ул. Луначарского, д. 76, зал № 209. Сторонам предоставлено время для подготовки к судебным прениям»», - сказали в пресс-службе.

Напомним, в Кимовске предприниматель получил срок за мошенничество при вывозе мусора.