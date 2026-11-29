Тульские росгвардейцы за неделю пресекли 40 административных правонарушений, сообщают в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Управления отработали более 170 выездов по сигналам «тревога». Для обеспечения безопасности горожан и общественного порядка росгвардейцы выезжали 12 раз.

В ведомстве отмечают, что представители Росгвардии несут круглосуточную службу по охране общественного порядка на маршрутах патрулирования.

Ранее сообщалось, что за неделю в Тульской области выявили 14 нарушений правил оборота оружия