Тульские росгвардейцы за неделю пресекли 40 административных правонарушений, сообщают в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Управления отработали более 170 выездов по сигналам «тревога». Для обеспечения безопасности горожан и общественного порядка росгвардейцы выезжали 12 раз.
В ведомстве отмечают, что представители Росгвардии несут круглосуточную службу по охране общественного порядка на маршрутах патрулирования.
Ранее сообщалось, что за неделю в Тульской области выявили 14 нарушений правил оборота оружия