71-летний житель Щёкино стал жертвой телефонных мошенников и лишился всех накоплений, которые собирал более 40 лет, передаёт УМВД области.

Как сообщили в полиции, злоумышленники на протяжении месяца звонили пенсионеру, представляясь сотрудниками частной охранной организации, Центрального банка и ФСБ. Под предлогом защиты сбережений они убедили мужчину передать им свои деньги. В течение нескольких недель пенсионер снимал накопления частями, после чего передавал их курьерам в Щёкино и Москве. В результате он отдал мошенникам 16 млн 524 тысячи рублей.

Всего за минувшие сутки в полицию Тульской области обратились трое жителей региона в возрасте от 19 до 71 года. Общий ущерб от действий аферистов составил 17 млн 320 тысяч рублей.

«По факту хищения денег у пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Расследование ведёт ОМВД России по Щёкинскому району», - прокомментировали в полиции.

Также жительницу региона обманули при покупке автомобиля через интернет.