За сутки на территории Тульской области произошло пять техногенных пожаров. В результате одного из происшествий погиб человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Трагедия произошла на улице Ленина в городе Болохово Киреевского района. Там загорелась квартира на третьем этаже многоквартирного дома. Пожар ликвидировали на площади 12 квадратных метров. В тушении участвовали 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. В результате происшествия погиб 52-летний мужчина.

Ещё один пожар произошёл в СНТ «Бурково», где загорелась дача. В деревне Хомяково городского округа Тула пожарные ликвидировали возгорание автобуса. В деревне Огарёвка Узловского района загорелся частный жилой дом.

«Ещё одно возгорание произошло в квартире на третьем этаже многоквартирного дома на улице Седова в Туле. Пострадавших нет», - сказали в пресс-службе.

Ранее появилась информация о семье двух погибших при пожаре под Алексином.