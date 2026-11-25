За сутки в Тульской области чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Также не зафиксировано техногенных пожаров, сообщает ГУ МЧС.

При этом спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий 14 дорожно-транспортных происшествий. Наибольшее количество выездов зафиксировано в Одоевском районе — три случая. По два раза спасатели реагировали на ДТП в Ясногорском, Чернском и Белёвском районах.

«Ещё по одному выезду пришлось на городской округ Алексин, муниципальный округ Ефремов, Суворовский, Воловский и Заокский районы», - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, из-за серьёзного ДТП под Чернью было перекрыто движение на трассе М-2 «Крым».