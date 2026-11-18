ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло 17 ноября в Туле, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась около 17.40 возле дома № 63 на улице Луначарского. По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Богдан 211» совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП ребёнок получил различные травмы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее в Щёкинском районе автомобиль опрокинулся в кювет, пострадала женщина.