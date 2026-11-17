16 ноября в Щёкинском районе Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 12:25 на 9-м километре автодороги Тула — Щёкино — Ломинцевский. По предварительной информации, 70-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

«В результате ДТП травмы получила 70-летняя пассажирка автомобиля. Женщину доставили в медицинское учреждение для оказания помощи», - сказали в пресс-службе.

Напомним, в аварии в Венёвском районе пострадали три человека, водитель был пьян.