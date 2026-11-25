24 ноября около 16.55 на улице Сурикова в Туле произошло ДТП с участием пешехода, сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительной информации, возле дома № 23А водитель автомобиля BMW X5, мужчина 1991 года рождения, совершил наезд на пешехода 1972 года рождения. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

«В результате аварии пешеход получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение», - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, за сутки спасатели МЧС выезжали на места 14 ДТП в Тульской области.