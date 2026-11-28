Жителей Тульской области предупредили об особенностях респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (РСВИ), которая может представлять особую опасность для маленьких детей и пожилых людей. Об этом сообщает областное Управление Роспотребнадзора.

Как отмечают специалисты, инфекция распространена повсеместно и способна вызывать тяжёлые формы пневмонии. В группе повышенного риска находятся дети первого года жизни, люди старше 65 лет, а также лица с ослабленным иммунитетом.

Заболевание регистрируется в течение всего года, однако рост заболеваемости чаще наблюдается в холодный сезон. Вирус передаётся при попадании на слизистые оболочки носа, глаз и полости рта. В большинстве случаев РСВИ протекает как обычная ОРВИ. Среди основных симптомов — слабость, головная боль, мышечные боли, заложенность носа, насморк, синусит, фарингит и средний отит.

«Лечение инфекции носит преимущественно симптоматический характер», - прокомментировали в ведомстве.

Также тульский гастроэнтеролог назвала привычки для здорового пищеварения.