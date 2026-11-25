Как сообщает министерство здравоохранения Тульской области, заболевания органов пищеварения остаются одной из главных проблем современного человека. Заведующая гастроэнтерологическим отделением Тульской областной клинической больницы Юлия Трошкина отмечает, что фундамент здоровья закладывается в повседневных привычках.

Современный ритм жизни, стрессы и избыток обработанных продуктов создают серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, однако многие проблемы можно предотвратить.

Для сохранения здоровья врач рекомендует тулякам придерживаться нескольких простых правил:

Тщательно пережевывать пищу, не спеша глотать, чтобы снизить нагрузку на желудок.

Питаться осознанно: избегать переедания и еды на бегу, отдавать предпочтение натуральным продуктам, ограничив жирное, рафинированное, крепкий кофе и алкоголь.

Слушать свое тело: избегать резких изменений в диете, голодания и вредных привычек.

Заботиться о печени, помня, что безопасной дозы алкоголя для этого органа не существует.

Двигаться и пить воду: включать в рацион больше овощей и фруктов для профилактики запоров и выпивать стакан прохладной воды утром.

Специалисты подчеркивают, что вторичная профилактика — это реальный путь к сохранению здоровья. Регулярные осмотры у врача и своевременное обращение за помощью при первых симптомах являются залогом успешного лечения.