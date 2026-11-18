Как сообщили в министерстве здравоохранения Тульской области, 19–20 ноября Общество врачей России впервые за 14 лет работы проведёт научно-практический съезд за пределами столицы. Он пройдёт в Туле. Участвовать будут свыше 400 человек. Это ведущие специалисты, академики, руководители клиник и практикующие врачи из 75 субъектов.

Программа съезда включает пленарное заседание с участием академиков РАН, профильных специалистов Минздрава России и федеральных научных медицинских центров, два блока научных докладов.

Первый охватит всю вертикаль онкологической помощи. Второй блок посвятят лечению и реабилитации участников боевых действий. С докладами выступят тульские специалисты.

На съезде будет работать выставка о технологическом импортозамещении в медицинской промышленности, поддержке участников СВО и экспертно-образовательной работе.

Помимо научной программы, запланированы академические консилиумы. Впервые в Туле пройдёт Открытый чемпионат по детской стоматологии.

Итогом съезда станет закрепление статуса региона как окружной площадки для развития Общества врачей России: в Туле откроют филиал общества по ЦФО.