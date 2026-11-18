Кардиолог, заведующая поликлиническим отделением областного кардиологического диспансера Татьяна Барабанова рассказала tula.aif.ru, чем отличаются русская баня, финская сауна, турецкий хамам, а также инфракрасная сауна и травяная баня друг от друга.

Всё дело во влажности и температуре внутри парной, то есть в микроклимате.

Русская баня — температура 40-80 °C, влажность — 40-60%.

Финская сауна — температура 90-110 °C, влажность — 5-15%.

Турецкий хамам — температура 40-55 °C, влажность — до 100%.

Инфракрасная сауна — температура 40-60 °C, влажность — 45-60%.

Травяная баня — температура 40-60 °C, влажность 50-60%.

«Умеренная температура и повышенная влажность (русская баня) помогают глубоко прогреть мышцы и суставы, расслабить их. Высокая температура и низкая влажность (финская сауна) обеспечивают интенсивное потоотделение, но сухой жар может пересушивать слизистые оболочки, — предупреждает Татьяна Юрьевна. — Низкая температура и очень высокая влажность (хамам) мягко воздействуют на кожу и дыхательные пути».

При средних и температуре, и влажности, проще снять напряжение и стресс, в травяной бане можно использовать разные ароматы для расслабления, улучшения дыхания или качества кожи.