Всё больше популярностью среди любителей спорта пользуется инфракрасная сауна. Многие полагают, что именно она наиболее благоприятно влияет на организм сразу после тренировки. Так ли это, tula.aif.ru рассказала кардиолог, заведующая поликлиническим отделением областного кардиологического диспансера Татьяна Барабанова.



«Инфракрасная сауна помогает снять мышечное напряжение, уменьшить стресс, тревогу, усиленное кровообращение стимулирует питание клеток, тепло активизирует обменные процессы, улучшает лимфоток и может способствовать выведению излишков жидкости», — отмечается Татьяна Юрьевна.



При этом врач предостерегает: кардиотренировка — уже большая нагрузка на сердце, а любая парная её увеличит.



«Подходить к посещению инфракрасной сауны, как и всех остальных, надо аккуратно. Не идите сразу в парную. После тренировки выждите хотя бы 15-20 минут», — рекомендует кардиолог.



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