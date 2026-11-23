С 23 ноября по 4 декабря 2026 года жители Тульской области смогут получить консультации специалистов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Специалисты ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации по ВИЧ в регионе, путях передачи инфекции и условиях заражения. Также жители смогут узнать о клинических проявлениях заболевания, пройти консультацию по вопросам обследования и получить рекомендации по профилактике ВИЧ. Звонки принимаются по будням с 09.00 до 16.00. Перерыв — с 12.00 до 13.00.

Телефоны горячей линии:

Тула, Киреевский, Суворовский и Дубенский районы: 37-33-25, 37-07-06, 37-07-63, 37-48-32, 22-37-56, 22-36-01, 8 (48763) 2-03-47.

Алексинский, Заокский и Ясногорский районы: 8 (48753) 4-09-09, 8 (48753) 4-09-07, 8 (48753) 4-05-35.

Ефремовский, Воловский, Каменский и Куркинский районы: 8 (48741) 6-54-56, 8 (48741) 6-63-86.

Новомосковск, Донской, Богородицкий, Венёвский, Кимовский и Узловский районы: 8 (48762) 6-10-28, (48762) 6-50-70, 8 (48762) 6-56-62.

Щёкинский, Плавский, Белёвский, Одоевский и Тёпло-Огарёвский районы: 8 (48751) 5-33-81, 8 (48751) 5-23-83, 8 (48742) 5-36-37, 8 (48742) 4-16-10, 8 (48751) 5-34-36.

Ранее стало известно, что в Туле заново рассмотрят дело о нежелательности пребывания иностранца с ВИЧ.