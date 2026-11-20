В Тульской области более 5 тысяч детей и подростков в возрасте до 17 лет состоят на медицинском учете с диагнозом «ожирение». Ежегодно врачи выявляют около тысячи новых случаев заболевания среди несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в ответе на запрос ТСН24.

В ведомстве подчеркнули, что ранняя диагностика позволяет своевременно начать лечение и предотвратить развитие серьезных хронических заболеваний, которые могут формироваться уже в детском возрасте на фоне избыточного веса.

При подозрении на проблемы с весом ребёнка родителям рекомендуют в первую очередь обратиться к участковому педиатру. Специалист оценит рост, вес и индекс массы тела, а при необходимости направит пациента к узким врачам, в том числе к детскому эндокринологу. В минздраве также отметили, что важную роль в профилактике ожирения играет формирование здоровых привычек. По мнению специалистов, вместо жестких ограничений и давления на ребенка необходимо мотивировать его к здоровому образу жизни.

Ранее 5,7 тыс. случаев внебольничной пневмонии выявили в Тульской области.