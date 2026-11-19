В Тульской области за январь–октябрь 2026 года зарегистрировали 5 722 случая внебольничной пневмонии. Это на 12,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в ответе на запрос ТСН24.

Для сравнения: за десять месяцев 2025 года в регионе было зафиксировано 6 550 случаев заболевания. При этом эпидемиологическая обстановка по ОРВИ в Тульской области остается на сезонном уровне. Ранее также стало известно о выявлении в регионе единичных случаев гриппа.

В Роспотребнадзоре напоминают, что внебольничная пневмония может развиваться как осложнение гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. В группе повышенного риска находятся дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.