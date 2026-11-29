В тульской филармонии состоялся XI Всероссийский фестиваль дирижеров и солистов профессиональных оркестров русских народных инструментов «Серебряные струны».

В этом году участие приняли музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Брянска, Сочи, Белгорода, Краснодара, Махачкалы, Симферополя и др.

Фестиваль проводится с 2011 года. Инициатором его создания стал главный дирижёр оркестра «Тула» Владимир Аленичев.

«Сегодня исполнители по-новому раскрывают возможности русских народных инструментов, расширяют границы привычного звучания и доказывают, что эта музыка близка слушателям разных возрастов», — отметила министр культуры Тульской области Елена Арбекова.