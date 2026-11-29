Выставка тульского мастера Анатолия Липатова «Деревянная сказка» (6+) работает в Краеведческом музее.
Тулякам Анатолий Николаевич знаком прежде всего как создатель пряничных досок, но на выставки представлены и другие его работы - авторсуие деревянные скульптуры. В экспозиции более 100 работ, показывающие весь путь мастера: от ранних творений до зрелых и узнаваемых образов.
Среди экспонатов не только предметы интерьера, но и персонажей любимых сказок: Маугли, Коза-дереза, Мальчик-с-пальчик, Белоснежка и семь гномов.
- Выставка работает до 7 февраля.
- Адрес: Тула, улица Советская, 68.
- Телефон для справок:
8 (4872) 30-79-75.