Тульская «Академия Михайлова» отмечает день рождения сегодня, 29 ноября.

С праздником спортсменов, тренеров, сотрудников поздравил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Академия — важная часть спортивной жизни региона: здесь растят хоккеистов, прививают дисциплину и учат добиваться результата», — отметил Дмитрий Вячеславович.

Академия хоккея имени легендарного хоккеиста и тренера Бориса Михайлова появилась в Новомосковске в ноябре 2018 года. В её структуру также входят детские и юношеские, студенческая и следж-хоккейная команды. 6 августа 2020 года «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» принята в МХЛ, домашние матчи начали проводить в новом Ледовом дворце в Туле. 9 сентября 2020 года «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова» сыграла первый в истории клуба матч в МХЛ, встретившись с «Ригой».