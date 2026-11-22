В Туле 22 ноября проводятся чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту в классе F-9U (гоночные беспилотные воздушные суда). Об этом сообщает министерство спорта региона.

Участвуют представители Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Тульской, Калужской, Архангельской, Брянской, Нижегородской, Липецкой, Белгородской областей и Ставропольского края.

Пилоты управляют скоростными квадрокоптерами с помощью FPV-очков и пультов. Спортсмены могут преодолеть трёхмерную трассу с препятствиями на скоростях до 160 км/ч.

Ранее стало известно, что «Арсенал» упустил победу над «Текстильщиком».