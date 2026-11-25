В госпаблике правительства Тульской области в одной из социальных сетей жители разных населённых пунктов выражают недовольство тем, как убирают снег.

«У нас в Киреевске уже который год один-два трактора на весь город», — написала с утра подписчица Татьяна Колосова.

Администрация района этот тезис не опровергает, но отвечает, что уборка ведётся.

Целый ряд сигналов по поводу уборки снега в Болохове, от Оксаны Каменской, Михаила Страхова и Елены Новиковой, поступило в виде комментариев в госпаблике главы администрации района Владислава Галкина. Он в ответ написал, что техника работает по регламенту.

Екатерина С утверждает, что на улицах пос. Механизаторов и села Нарышкино Тёпло-Огарёвского района «не чистят снег вообще». По её словам, это происходит каждый год, а население само ищет трактора для расчистки за отдельную плату.

Камилла Минакова просит рассмотреть ситуацию в том же Тёпло-Огарёвском районе: на дороге от деревни Малая Огарёвка до рабочего посёлка Тёплое снег не убран, жители деревни не могут добраться до работы.

«Необходимо произвести очистку дорог непосредственно в деревне и далее по маршруту до Тёплого. Каждый год в зимнее время местная администрация халатно и безответственно относится к данной проблеме», — жалуется она.

Светлана Савельева обращает внимание на аналогичную проблему в деревне Сумароково Щёкинского района. По её словам, там техника не появляется, особенно у домов, находящихся в стороне от трассы (а там прописаны пенсионеры). Снег по колено, так люди добираются до остановки общественного транспорта.

«Про подъезд скорой помощи к домам 36а-39 вообще молчу. Ни одна машина не поедет», — сигнализирует женщина.

«Вся Тула в снегу, опять как прошлый год, ничего у нас не меняется... Мы сегодня с ребёнком утопали в снегу (Нефтяной переулок), когда шли в школу...» — констатирует тулячка Ирина Валина в аккаунте главы администрации города Ильи Беспалова.

Последний ей (и не только) отвечает так: «Сейчас коммунальные службы активно ведут работы по расчистке улиц города от снега. В связи с неблагоприятной погодной обстановкой (интенсивное выпадение осадков в виде снега) приняты следующие меры:

кратность циклов очистки улиц увеличена в 5 раз по сравнению с обычным режимом;

задействован максимальный парк уборочной техники (снегоочистители, погрузчики, самосвалы);

организованы круглосуточные смены персонала для непрерывного ведения работ. Первоочередная задача — обеспечение проезда автотранспорта;

расчистка главных магистралей и транспортных развязок;

обработка противогололёдными материалами;

формирование снежных валов для последующего вывоза.

Как только интенсивность снегопада снизится, будет начат полный цикл удаления снега:

вывоз снежных масс с проезжей части;

окончательная расчистка пешеходных тротуаров;

ликвидация снежных валов у обочин;

дополнительная обработка покрытий против гололёда».

Кстати, туляки, понимая, что выпал очень сильный снег, и видя, что усилия для того, чтобы очистить от него областной центр, предпринимаются, сами подключаются к уборке.

«Если в муниципалитетах ситуация не меняется, сообщать об этом нужно обязательно, — считает Полина Иванникова. — Но, если вы наблюдаете, что городские службы стараются очистить улицы, то важно помочь. Можно объединиться с соседями, семьёй или же выйти самостоятельно и привести в порядок своё парковочное место, двор и подъезды к нему. Именно так я сегодня и сделала».