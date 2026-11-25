В госпаблике правительства Тульской области в одной из социальных сетей жители разных населённых пунктов выражают недовольство тем, как убирают снег.
«У нас в Киреевске уже который год один-два трактора на весь город», — написала с утра подписчица Татьяна Колосова.
Администрация района этот тезис не опровергает, но отвечает, что уборка ведётся.
Целый ряд сигналов по поводу уборки снега в Болохове, от Оксаны Каменской, Михаила Страхова и Елены Новиковой, поступило в виде комментариев в госпаблике главы администрации района Владислава Галкина. Он в ответ написал, что техника работает по регламенту.
Екатерина С утверждает, что на улицах пос. Механизаторов и села Нарышкино Тёпло-Огарёвского района «не чистят снег вообще». По её словам, это происходит каждый год, а население само ищет трактора для расчистки за отдельную плату.
Камилла Минакова просит рассмотреть ситуацию в том же Тёпло-Огарёвском районе: на дороге от деревни Малая Огарёвка до рабочего посёлка Тёплое снег не убран, жители деревни не могут добраться до работы.
«Необходимо произвести очистку дорог непосредственно в деревне и далее по маршруту до Тёплого. Каждый год в зимнее время местная администрация халатно и безответственно относится к данной проблеме», — жалуется она.
Светлана Савельева обращает внимание на аналогичную проблему в деревне Сумароково Щёкинского района. По её словам, там техника не появляется, особенно у домов, находящихся в стороне от трассы (а там прописаны пенсионеры). Снег по колено, так люди добираются до остановки общественного транспорта.
«Про подъезд скорой помощи к домам 36а-39 вообще молчу. Ни одна машина не поедет», — сигнализирует женщина.
«Вся Тула в снегу, опять как прошлый год, ничего у нас не меняется... Мы сегодня с ребёнком утопали в снегу (Нефтяной переулок), когда шли в школу...» — констатирует тулячка Ирина Валина в аккаунте главы администрации города Ильи Беспалова.
Последний ей (и не только) отвечает так: «Сейчас коммунальные службы активно ведут работы по расчистке улиц города от снега. В связи с неблагоприятной погодной обстановкой (интенсивное выпадение осадков в виде снега) приняты следующие меры:
- кратность циклов очистки улиц увеличена в 5 раз по сравнению с обычным режимом;
- задействован максимальный парк уборочной техники (снегоочистители, погрузчики, самосвалы);
- организованы круглосуточные смены персонала для непрерывного ведения работ. Первоочередная задача — обеспечение проезда автотранспорта;
- расчистка главных магистралей и транспортных развязок;
- обработка противогололёдными материалами;
- формирование снежных валов для последующего вывоза.
Как только интенсивность снегопада снизится, будет начат полный цикл удаления снега:
- вывоз снежных масс с проезжей части;
- окончательная расчистка пешеходных тротуаров;
- ликвидация снежных валов у обочин;
- дополнительная обработка покрытий против гололёда».
Кстати, туляки, понимая, что выпал очень сильный снег, и видя, что усилия для того, чтобы очистить от него областной центр, предпринимаются, сами подключаются к уборке.
«Если в муниципалитетах ситуация не меняется, сообщать об этом нужно обязательно, — считает Полина Иванникова. — Но, если вы наблюдаете, что городские службы стараются очистить улицы, то важно помочь. Можно объединиться с соседями, семьёй или же выйти самостоятельно и привести в порядок своё парковочное место, двор и подъезды к нему. Именно так я сегодня и сделала».