С января по август 2026 года нотариусы Тульской области удостоверили 739 брачных договоров. Это сопоставимо с показателем аналогичного периода прошлого года, когда было оформлено 791 соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты в ответ на запрос ТСН24.

Брачный договор в обязательном порядке должен быть удостоверен нотариусом. Без соответствующей процедуры документ не имеет юридической силы. При оформлении соглашения нотариус проверяет дееспособность супругов, соответствие условий законодательству и следит за тем, чтобы права ни одной из сторон не были ущемлены. Кроме того, специалист помогает подготовить проект договора.

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