Администрация Тёпло-Огарёвского района выставила на торги двумя примерно равными лотами два смежных помещения в неэксплуатируемом ныне административном здании 1971 года постройки в посёлке Горьковский общей площадью около 85 кв м. Начальная по обоим лотам суммарно составляла чуть более 1,1 млн рублей. Объявленные на 13 ноября торги на состоялись — покупателей на здание не нашлось. Ранее там, в частности, располагались фельдшерско-акушерский пункт и участковый пункт полиции. ФАП в посёлке в 2022 году построили новый, модульный, а участковый принимает в райцентре.

По словам главы администрации района Романа Попова, здание нуждается в ремонте, но всё то время, что не эксплуатируется, поддерживается в нормальном состоянии, зимой отапливается. Использовать его можно под разные нужды вплоть до перевода в жилое.

Напомним, ранее в Каменском районе было выставлено на продажу здание школы, но его пока никто не купил.