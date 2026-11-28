В Тульской области подвели предварительные итоги уборочной кампании 2026 года и оценили перспективы будущего урожая. По данным регионального правительства, аграрии собрали более 2,3 млн тонн зерновых, 560 тысяч тонн картофеля и свыше 40 тысяч тонн овощей. Урожай масличных культур превысил 600 тысяч тонн, из которых около 380 тысяч тонн пришлось на рапс, сообщает ТСН24.

При этом результаты по отдельным культурам оказались неоднозначными. По сравнению с прошлым годом сбор картофеля сократился на 14%, зерновых — на 8%. Зато урожай рапса достиг рекордных показателей. Для сравнения: в среднем за последние пять лет в регионе собирали около 220 тысяч тонн этой культуры.

Объяснять снижение урожайности исключительно погодными условиями было бы неправильно. В Тульской области также уменьшились посевные площади: с 977 тысяч до 914 тысяч гектаров. Определённые опасения у специалистов вызывает состояние почвы перед наступлением зимы. Октябрь в Туле оказался теплее климатической нормы на 3,5 градуса, а количество осадков составило всего 74% от положенного.

В конце ноября ситуация резко изменилась: за сутки 24 ноября и ночь на 25 ноября выпало 59% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова превысила прогнозируемые 24 сантиметра при обычной норме в четыре сантиметра.

Несмотря на сопоставимые с прошлогодними объёмы сбора овощей, с начала 2026 года в Тульской области заметно выросли цены на основные продукты борщевого набора. Свёкла подорожала на 24,1%, капуста — на 18,8%, репчатый лук — на 18,2%, морковь — на 17,6%. Впрочем, рост стоимости овощей сам по себе не свидетельствует о неурожае или дефиците продукции.

Удачным оказался год и для любителей яблок. По словам заведующего мемориально-природным комплексом музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владислава Воронцова, после трёх лет, когда цветущие сады страдали от майских заморозков, в 2026 году условия для яблонь сложились благоприятно. Во время цветения стояла сухая и тёплая погода, а пчёлы активно опыляли деревья.

Ранее в минэкономразвития оценили состояние дел и перспективы тульского АПК.