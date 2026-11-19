Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, об этом сообщает СУ СК России по Тульской области.

Дело возбуждено по материалам УФНС России по региону. По версии следствия, с 2022 по 2024 год предприниматель, занимающийся продажей и выращиванием зерновых культур, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 94 млн руб.

Для возмещения ущерба бюджетной системе наложен арест на имущество обвиняемого, его близких родственников и аффилированных лиц на сумму свыше 98 млн руб.

В ходе расследования допрошено более 40 человек, проведены обыски, осмотрена изъятая документация, выполнено несколько судебных экспертиз, подтвердивших причастность обвиняемого к преступлению. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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