В Туле смонтировали каркас новогодней ёлки на кольцевом перекрёстке улиц Ложевой, Металлургов и Рязанской, рядом с трамвайным депо. Об этом сообщает корреспондент tula.aif.ru.

Сейчас конструкцию готовят к праздничному оформлению — вскоре ёлку начнут наряжать. Ранее эта ёлка была главной новогодней конструкцией города, однако позже её заменили на новую и перенесли на другое место.

Напомним, новую главную ёлку Тулы открыли в прошлом году. Её высота составляет 32 метра, благодаря чему она получила звание самой высокой новогодней ёлки в России.