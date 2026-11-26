В Туле по постановлению прокурора должностное лицо привлекли к ответственности за нарушение требований безопасности при эксплуатации лифта, об этом сообщает прокуратура области.

Установлено, что ООО не обеспечило надлежащие условия безопасной эксплуатации лифтового оборудования в жилом доме № 20/109 на пересечении улиц Кауля и Староникитской в Туле.

В частности, лифт не внесли в реестр объектов, отсутствует полис обязательного страхования. Кроме того, в машинном помещении обнаружили постороннее оборудование, а проход к лифту на посадочной площадке затруднён. Также проверяющие выявили течь масла из редуктора лебёдки.

В целях устранения нарушений прокуратура внесла представление руководителю управляющей организации, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении из-за нарушения требований к организации безопасного использования и содержания лифтов.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.