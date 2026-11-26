Полицейские установили четверых молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет, которые, по версии следствия, причастны к серии хищений товаров из сетевых магазинов города.

По предварительным данным, все фигуранты знакомы между собой, учатся в различных образовательных учреждениях Новомосковска и Донского и действовали сообща. Полицейские проверяют их возможную причастность к шести эпизодам краж. В двух случаях хищения совершали два человека, ещё в четырёх эпизодах участвовали все четверо.

В основном молодые люди похищали дорогостоящие товары, в том числе кофе и другие продукты питания. Общая сумма ущерба, причинённого торговым организациям, составила около 30 тыс. руб.

По выявленным фактам следователь возбудил уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.