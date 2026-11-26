Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней женщины, подозреваемой в мошенничестве при получении социальных выплат, об этом сообщает СУ СК России по Тульской области.

По данным следствия, подозреваемая, не имея права на получение государственной поддержки, поскольку не относилась к категории малоимущих, предоставила в отделение социальной защиты населения заведомо недостоверные сведения о своих доходах.

В итоге с женщиной заключили социальный контракт, после чего она получила выплату в размере 350 тыс. руб., причинив ущерб бюджету на эту сумму.