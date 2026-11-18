В Тульской области местами ожидается туман. Видимость составит 200-700 м. Ситуация сохранится ночью и утром 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, по информации центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Меры безопасности на дороге при тумане:
- нужно снизить скорость движения;
- увеличить дистанцию по отношению к другому транспорту;
- не следует делать резкие маневры;
- двигаться необходимо при ближнем свете фар, при наличии противотуманных фар важно их включить.
При чрезвычайных ситуациях необходимо обратиться в Единую службу спасения по номеру 112.