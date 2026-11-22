Тулякам рассказали, как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость. Приобретать её рекомендуется в крупных, сетевых или специализированных магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

При покупке стеклоомывающей жидкости важно обратить внимание на информацию на этикетке потребительской тары. Там должны быть указаны сведения о производителе с адресом, название продукции, её назначение, состав, соответствие техническим условиям изготовления, сроки годности и меры предосторожности. Рекомендовано сохранить чек на покупку и использованную ёмкость, этикетку для предъявления, при необходимости, претензии к продавцу или изготовителю.

Запах незамерзающей жидкости связан с изопропиловым спиртом. Она изготавливается на его основе. Изопропиловый спирт разрешается при производстве стеклоомывающих жидкостей и не токсичен для человека.