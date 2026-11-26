«ТНС энерго Тула» сообщает о случаях мошенничества при замене счетчиков. Злоумышленники представляются работниками энергосбытовой компании, предлагают «срочно заменить счётчик» и пугают штрафами в случае отказа.

В многоквартирных домах замену и установку счетчиков при выходе из строя, окончания срока поверки или эксплуатации выполняет гарантирующий поставщик электроэнергии (или его подрядные организации). В частных домах - сетевая организация.

Представители энергокомпании всегда имеют при себе удостоверение и/ или доверенность.

Сотрудники и партнеры «ТНС энерго Тула» никогда:

НЕ связываются с клиентами через мессенджеры;

НЕ запрашивают коды из СМС, пароли или иную личную информацию;

НЕ просят перевести деньги.

Объявление о замене приборов учета размещается заранее на информационных досках у подъездов. Представители компании могут позвонить только для согласования даты и времени визита, если доступ к электросчетчику затруднен (например, он находится внутри квартиры).

Энергетики рекомендуют проявлять бдительность и при возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

В случае сомнения в подлинности доверенности, выданной работнику, можно обратиться по телефону 8 (4872) 26-84-59 и уточнить, является ли данное лицо представителем «ТНС энерго Тула».

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